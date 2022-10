Af en toe zonnig met erg zachte temperaturen

Het weekend blijft het erg zacht met maxima rond een 18-19 graden. Er is veel bewolking, maar de zon komt af en toe een piepen. Als er regen valt, zal het sowieso niet veel zijn. We krijgen vandaag een mix van wolken en opklaringen met vooral in de namiddag wat bredere opklaringen.

Vanavond en vannacht is het opnieuw wisselend bewolkt met wolken en opklaringen. De minima schommelend rond dertien graden.

Morgen is er een kleine kans op een enkele bui. De temperaturen zouden zondag zelfs weer richting 20 graden kunnen gaan. Later in de middag neemt de bewolking toe en daarmee ook de kans op wat regen of een bui.

Maandag blijft het weerbeeld grotendeels hetzelfde: wolken en opklaringen en kans op een enkele bui of wat lichte regen. Maxima opnieuw rond een 18-19 graden bij een aanhoudend matige zuidwestelijke wind.

De Kust

Vandaag is het droog met een mix van wolken en opklaringen en maxima opnieuw rond een 18 tot 19 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond 13 graden. Morgen komt er in de loop van de dag geleidelijk aan meer bewolking met later in de middag kans op wat regen of een bui. Het blijft zeer zacht met maxima zelfs rond 20 graden.