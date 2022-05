Het weerbeeld zit helemaal vast: we trekken de lijn van de voorbije dagen door.

Zon en wolken wisselen af en het blijft droog. De temperatuur klimt naar 13 graden aan zee, daar waait ook een stevige noordenwind. In de provincie is tot 17 graden mogelijk.

Vanavond en vannacht koelt het af naar minima tussen vijf en zeven graden.

Ook de rest van de week is er geen verandering, het kwik stijgt wel door, tegen vrijdag is een 20 graden mogelijk. Neerslag zit er voorlopig nog niet in.