Afwisselend zon en wolkenvelden

Vanavond is het wisselend bewolkt en valt de wind snel weg. In de nacht is het dan helder tot licht bewolkt met minima rond 13 – 14 graden.

Morgen krijgen we eerst veel zon, later neemt de bewolking geleidelijk aan toe. De maxima kunnen tot 25 graden oplopen. Tegen de late middag of avond is een bui mogelijk. In de nacht naar donderdag volgt er regen, plaatselijk vrij veel, zeker aan de kust.

Donderdag overdag is het dan weer wisselend tot licht bewolkt, met meer wind uit het westen en iets lagere maxima.

Vrijdag en het komende weekend is het wisselvallig. De bewolking overheerst geregeld en er zijn perioden met wat regen of een bui. De maxima zitten vooraan de 20 graden.