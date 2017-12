Bakken regen op komst, wegen kunnen waterglad zijn

Het kan daarbij bij momenten overvloedig regenen, zeker in de ochtend en later in de middag. Het is dus opletten voor watergladheid op de weg. De regen brengt zachte lucht mee met maxima rond 8 tot 10 graden en ook erg veel wind met zowel in de ochtend als later op de dag fikse windstoten. Daartussen is het tijdelijk wat rustiger.

Vanavond volgt er opnieuw een actieve storing met veel regen en wind en die kan opnieuw fors uithalen met uitschieters tot een 70-80 km per uur. In de nacht volgen dan nog buien en die kunnen winters zijn met hagel en zelfs een donderklap. Minima rond 3-4 graden.

Ook morgen is het bij tijden kletsnat met een volgende storing die erg veel regen zal brengen en maxima rond 7-8 graden. Het kan ook dan hard waaien.