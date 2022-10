IN BEELD: Supercel trekt over West-Vlaanderen

Zondagavond tussen 18u en 20u trok een hevig onweer over West-Vlaanderen. In Gijverinkhove bij Alveringem vielen zelfs hagelbollen van twee à drie centimeter uit de lucht. We kregen heel wat indrukwekkende foto's binnen van het natuurfenomeen. Een selectie zie je onderaan.

Zondagavond trok een storing door onze provincie met enkele stevige regen- of onweersbuien, die op sommige plaatsen gepaard gingen met hagel en zware windstoten. Het KMI spreekt over windstoten tussen de 80 en 100 kilometer per uur of meer. Tijdens het felste onweer viel er tien tot twintig liter regen per vierkante meter op korte tijd.

In Elverdinge bij Ieper sloeg de bliksem in op een woning via de schoorsteen maar gelukkig viel de schade al bij al nog mee.

Heel wat kijkers stuurden ons foto's en filmpjes van het indrukwekkende natuurfenomeen. Bedankt hiervoor! Hieronder kan je een selectie bekijken.