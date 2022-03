Behoorlijk zonnig, zacht en weinig wind

Vandaag krijgen we op veel plaatsen de zon te zien, alleen in het westen hangen er wat langer wolkenvelden. We halen zo’n 12 graden, bij een heel zwakke zuidoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het helder met misschien tijdelijk wat lichte bewolking. Het wordt koud met tegen de ochtend 1 tot 2 graden onder nul. Aan de grond is het nog wat kouder, maar de wegen liggen er droog bij zodat het nergens echt glad wordt.

Morgen is het opnieuw erg zonnig met maar enkele wolken, vooral in het westen. De maxima geven een graadje prijs en halen nog 11 graden, bij opnieuw een heel zwakke zuidoostelijke wind.

In het weekend krijgen we koeler weer. Zowel de maxima als de minima gaan er op achteruit en in de nachten gaat het lichtjes vriezen. Overdag is het dan een 8 à 9 graden.

BEKIJK OOK

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.