Bewolkt bij stevig windje

We krijgen wat lichte regen later deze ochtend en rond de middag. In de namiddag wordt het snel weer droog, maar het blijft wel bewolkt. De zuidwestelijke wind trekt wel fors aan en gaat matig tot vrij krachtig waaien boven land, aan zee zelfs krachtig. Maxima tussen 18 en 21 graden.

Vanavond is het tijdelijk wat opgeklaard, maar vannacht nemen de wolkenvelden weer de overhand. Minima rond 9 tot 10 graden.

Morgen voert een zuidelijke wind tijdelijk weer veel zachtere lucht aan. We kunnen dan zelfs weer tot 23 graden halen bij afwisselend zon en wolken.