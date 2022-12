Bewolkt & koud: tot 5 graden

Het blijft zwaar bewolkt tot betrokken met een geleidelijk meer koude oostelijke wind. Die zorgt voor een koudere gevoelstemperatuur.

Vanavond en vannacht blijft het meestal bewolkt terwijl het ook in de nachten kouder wordt met minima die tegen dan naar een -1 tot 2 graden dalen met kans op vorst aan de grond.

In het weekend hebben we dan een licht winters weerbeeld met maxima rond 3-4 graden en mogelijk een enkele graad vorst in de lucht in de nachten.

Zowel zaterdag als zondag wisselen (veel) wolken dan af met een aantal opklaringen en telkens staat er daarbij ook een koude oostelijke wind.

Tegen maandag draait de wind terug naar het noorden en wordt het weer een paar graadjes zachter. De kans op een bui wordt dan ook weer groter.

KUST:

Vandaag wordt ook een koude dag met hooguit 5 graden en een aanhoudend koude oostelijke wind. Er is weer meer bewolking met amper of geen opklaringen.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken. Tijdens de opklaringen kan het kwik rond het vriespunt terechtkomen, in de bewolkte momenten is dat 2 tot 3 graden in de plus.

Ook morgen is er veel bewolking met slechts een paar opklaringen. Het wordt niet veel meer dan een 4 graden dan.