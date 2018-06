Daarbij staat een zwakke tot matige noordelijke wind met maxima vooraan de 20 graden. Het blijft droog.

Vanavond en vannacht is het eerst licht bewolkt tot helder. Na middernacht schuiven er meer wolken binnen. De minima dalen naar 12 graden.

Morgen komt er een storing dichterbij. Het is opnieuw bewolkt met tijdelijk wat lichte regen in de ochtend. In de namiddag klaart het wel snel op en halen we toch nog 21-22 graden bij een matige zuidwestelijke wind.