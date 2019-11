Bewolkt maar droog, iets warmer

Vandaag neemt de bewolking in de loop van de dag toe, maar het blijft wel droog. We halen 8 tot 9 graden, bij een stevige naar het zuiden draaiende wind.

Vanavond en vannacht komen er nog meer wolken. Na middernacht kan er wat lichte regen vallen. Minima daarbij rond 4-5 graden.

Morgen overheersen de wolken opnieuw en zou er al eens lokaal een spatje regen kunnen vallen, maar veel zal dat niet zijn. Het is zacht met maxima die nog wat winst pakken en naar 10-11 graden oplopen.

We zouden in het weekend zelfs gemakkelijk naar 13 graden kunnen gaan. Zowel zaterdag als zondag is er af en toe kans op wat verspreide regen of een bui.

Volgende week zet de wisselvalligheid zich door. Het blijft erg zacht met temperaturen die telkens dubbele cijfers halen, maar er valt geregeld ook een bui.