Bewolkt maar meestal droog

We krijgen ook vandaag een wisselvallig dagje met een mix van wolken en soms erg brede opklaringen. Een bui is mogelijk, maar de droge perioden zijn morgen in de meerderheid.

Aan het eind van de middag en vanavond en ook vannacht is dan wel weer een lokale bui mogelijk. Minima daarbij rond ongeveer 6-7 graden. Morgen wordt nog een graad minder zacht, maar ook dan is het in de namiddag droger nadat er in de ochtend eerst nog een buienlijn doortrekt. Donderdag en vrijdag is het aanhoudend wisselvallig met perioden van regen of buien en maxima ook dan rond tien graden.

