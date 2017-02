Bewolkt maar zacht

Vandaag lopen de temperaturen op naar een tiental graden. Er is wel veel bewolking bij een matige zuidenwind. Na de middag stijgt de kans op wat lokale en tijdelijke lichte regen of een buitje.

Vanavond is eventueel nog een drupje regen mogelijk, daarna blijft het droog bij veel bewolking en een matige zuidelijke wind. De minima dalen naar een graad of 7.

Morgen is het droog. De wind is nog steeds zuidelijk en waait matig, maar voert nog wat zachtere lucht aan met maxima die kunnen oplopen naar 12 graden. Er zijn van tijd tot tijd ook mooie opklaringen mogelijk.

Vrijdag houden we het overwegend droog, al is een tijdelijk en lokaal drupje regen niet uitgesloten. De nog altijd zuidelijke wind voert nog steeds zachte lucht aan waarin we weer gemakkelijk een 10-tal graden halen.

In het weekend neemt de wisselvalligheid toe en komen er actievere storingen opzetten met meer regen en wind. De maxima zakken dan enkele graden.