Het is uit met het mooie weer van de voorbije dagen.

Het is veelal wisselend tot zwaar bewolkt en er is kans op wat regen of een bui. Veel regen valt er niet en op een buitje na blijft het droog, maar er komt wel behoorlijk wat wind te staan uit het noordwesten. Maxima van 17 tot 18 graden.

Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af.

Ook morgen staat er redelijk wat wind uit het noordwesten. Er trekt in de loop van de ochtend een zwakke storing door met tijdelijk wat regen. Het wordt dan nog maar maximum 18 graden.