Er staat een zwakke zuidelijke wind en de maxima halen 5 à 6 graden.

Ook vanavond en vannacht is het bewolkt met al eens een drupje regen. Het koelt af tot een 3 à 4 graden bij een zwakke en veranderlijke wind die tegen de ochtend oost tot noordoost wordt.

Morgen draait de wind naar het noordoosten en wordt het kouder, zeker voor het gevoel. We halen dan nog een graad of 5. Eerst kan er nog wat regen vallen, later is het droog.