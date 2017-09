Bewolkt met kans op regen

De maxima houden we op een graad of 20-21 terwijl de wind zwak blijft waaien uit een zuidelijke richting.

Vanavond en vannacht is het aanhoudend zwaar bewolkt, maar wel droog. De minima zitten dan rond ongeveer 15 tot 16 graden waarmee het dus blijft zacht blijft.

Morgen blijven de wolken overheersen, al kunnen er in de eerste helft van de dag wel tijdelijk brede opklaringen zijn, maar later komen er weer meer wolken. We halen wel hogere maxima van 22 tot 23 graden.

Op woensdag is het vrij zonnig tot zonnig, maar wel weer koeler. Een naar west gedraaide wind voert dan weer minder warme lucht aan met maxima rond of vooraan de 20 graden.