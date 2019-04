Bewolkt met kans op regen

De nacht verloopt droog. Minima daarbij tegen de ochtend rond een 8 à 9 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Morgen is een overwegend droge dag met wolken en opklaringen en kans op een lokale bui. De maxima zitten op een vergelijkbare waarde als vandaag.

Zaterdag wordt een regendag. Een storing trekt dan over onze provincie. Later op de dag volgt ook vrij veel wind die van zuidwest naar noordwest draait en het is veel koeler met maxima rond 13-14 graden. Zondag wordt het weer meest droog, al is een bui nog wel mogelijk. We halen opnieuw een 13-14 graden bij geleidelijk meer zon in de loop van de dag.