Bewolkt met kans op regen

Ook vandaag overheerst de bewolking met kans op regen, maar meestal is het droog. Toch probeert vanmiddag ook de zon wel eens door te breken, maar of dat lukt, is nog maar de vraag.

Het is wel zacht. Met een zuid tot zuidwestelijke wind halen we een 19 tot 21 graden.

Vanavond en vannacht is het aanhoudend zwaar bewolkt tot betrokken met erg zachte minima rond een 15 graden. Tegen de ochtend neemt de kans op wat regen weer toe. In de ochtend wordt het droog, maar zijn er wel aanvankelijk nog redelijk wat wolken. Later komen er meer opklaringen. Het kan dan vooraan de 20 graden worden. De wind wordt dan wel noordelijk.

In het weekend genieten we van fraai nazomerweer met veel zon en temperaturen van vooraan de 20 graden op zaterdag, neigend naar 25 graden op zondag. Het is op beide dagen rustig. Zaterdag zit de wind daarbij in een oostelijke, zondag in een zuidelijke hoek.

