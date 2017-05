Bewolkt met kans op wat regen

Ook vanmiddag is het bewolkt tot zwaar bewolkt met slechts af en toe wat zon en kans op een buitje. De maxima zitten rond een 13 à 14 graden bij een zwakke noordelijke tot noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het ook weer zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond een graad of 8 à 9. Er kan wat nevel opduiken en een enkel licht buitje is nog wel mogelijk.

Morgen is het eerst zwaar, later wisselend bewolkt. Het wordt iets zachter, zelfs tot 15°C. Er is nog slechts een kleine kans op wat lokaal gedruppel of een enkel buitje.