Bewolkt met kans op wat regen

Het is zwaar bewolkt tot betrokken en zelfs een tijdelijke drup regen is mogelijk. Het waait vrij stevig. De westelijke wind waait matig boven land en vrij krachtig aan de kust en we halen maar 18-19 graden aan zee tot 20-21 elders.

Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 10 tot 12 graden. De westelijke wind neemt dan af, maar blijft toch merkbaar doorwaaien.

Ook morgen is er vrij veel bewolking, want een zwakke storing ligt dan in de buurt met kans op wat lichte regen of een enkele bui. Het is dan nog een tikkeltje minder warm.