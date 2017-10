Bewolkte dag met lichte regen

Het wordt een wisselend tot zwaar bewolkte dag met aanhoudend kans op lokaal wat lichte regen of een bui. De wind blijft west en zuidwest en waait meestal matig bij maxima rond 16 graden.

Vanavond en vannacht is het opnieuw zwaar bewolkt met kans op wat lichte regen of een bui. De minima zitten tegen de ochtend rond 11 graden, bij een wat aantrekkende zuidwestelijke wind.

Morgen kan de zuidwestenind vrij krachtig tot krachtig waaien. Het wordt opnieuw een graad of 16 en er is nog steeds kans op een lokale regendrup of een lichte bui.

Ook woensdag zijn er nog veel wolken met een drupje regen, maar de droge perioden overheersen en het kan een graadje zachter worden. Die trend zet tegen het eind van de week door met steeds hogere maxima, droge dagen en meer zon. De wind gaat naar het zuiden en voert zachtere lucht aan.