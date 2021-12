Bewolkte dag met wat lichte motregen

Vandaag gaat er weer een graadje af van de temperaturen en halen we nog maximaal een 6 à 7 graden. Verder is het opnieuw erg rustig met een zwakke noordelijke wind.

Het blijft veelal zwaar bewolkt tot betrokken en nevelig/ mistig met zelfs hier en daar wat lichte fijne motregen zodat het wat druilerig is. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en nevelig / mistig met wat lichte druilerige motregen. De minima dalen tot rond een 5-tal graden.

Morgen trekt er een zwak frontje door waarachter er koelere lucht zit. De temperaturen gaan dalen en halen nog maar een 6 graden en in de opklaringen achter het frontje kan het in de nacht naar dinsdag lichtjes gaan vriezen.

Dinsdag en woensdag zijn licht winterse dagen met maxima van maar een paar graden boven nul en lichte vorst in de nachten. Dat kan tot een -3, zelfs -4 graden gaan. De vooruitzichten vanaf donderdag en voor de kerstdagen zijn bijzonder onzeker. Het kan letterlijk heel zacht worden of winters en het is op dit moment totaal onduidelijk welke kant het zal opgaan.

Aan de kust krijgen we vandaag ongeveer hetzelfde weerbeeld als gisteren. Grijs, mistig en nevelig en zelfs licht druilerig met wat lichte motregen. De maxima zitten daarbij rond een 6 à 7 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind.Vanavond en vannacht komt hierin geen verandering. Morgen kan het geleidelijk beginnen opklaren, zeker in de namiddag. Een naar noordoost draaiende wind voert dan koudere lucht aan.