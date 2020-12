Bewolkte zaterdag met kans op bui

Vandaag kan er wat regen vallen, vooral in de namiddag. Het blijft zacht met maxima die oplopen naar 11 graden. De zuidwestelijke tot zuidelijke wind waait matig tot vrij krachtig.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt, maar meestal droog. De minima zitten op een 7-tal graden. Ook morgen is het overwegend droog met maxima die alweer op 11 graden uitkomen. Een bui is mogelijk, vooral aan zee.

Regenachtig begin van de week

Maandag staat er een meer actieve regenzone op het menu. Er zijn in de loop van de dag perioden met flink wat regen en de zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig. Het kwik haalt net 10 graden.

Dinsdag en woensdag worden twee zachte dagen met maxima tot 13 graden, maar er valt wel veel en intense regen. In de tweede helft van de week wordt het wat koeler.