Brede opklaringen en aangename temperaturen

Vanavond is het eerst helder, later in de nacht duiken er weer lage wolken op. De minima dalen tot vijf graden.

Ook het weekend wordt droog met brede opklaringen en maxima opnieuw rond een 15-16 graden. Zeker op zaterdag krijgen we een heel mooie dag met veel zon en slechts een zwakke zuidoostelijke wind. Net als vandaag is er in de ochtend echter eerst een grijze hemel die maar moeizaam optrekt.

Zondag start ook grijs, nadien komen er meer opklaringen, maar uiteindelijk kunnen er gaandeweg de dag weer wat meer wolken opduiken, maar het blijft erg zacht en rustig met een zwakke zuidelijke wind.

Maandag is het dan eerst helder, nadien verschijnen er meer wolken en tegen de late middag / avond kunnen er regenwolken opduiken. De maxima zitten dan wat lager en zitten dan rond een 12-13 graden.