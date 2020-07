Brede opklaringen en ook de zon laat zich zien

Vandaag krijgen we overdag brede opklaringen vanaf de kust en in de middag is het zelfs vrij zonnig. Maxima vooraan de 20 graden bij een matige, aan zee soms vrij krachtige zuidwestelijke tot westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, al neemt de bewolking wel toe met tegen de ochtend kans op een buitje. Minima rond 13-14 graden bij een matige westenwind.

Morgen

Morgen is het licht wisselvallig met wolken en opklaringen, afgewisseld met buien of wat regen. Vooral in de ochtend en later in de middag is dat het geval. Tussenin zit een drogere periode met wat opklaringen. Het wordt een 21-22 graden bij een matige zuidwestelijke wind

Volgende dagen

Dinsdag zitten we dan opnieuw in koelere lucht. Een naar het noordwesten draaiende wind voert dan een mix van wolken en opklaringen aan. Woensdag wordt ook een droge dag met een naar het noorden draaiende wind. Het wordt zowel op dinsdag als op woensdag telkens vooraan de 20 graden.