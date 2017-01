Bredene stelt nieuwjaarsdrink en -duik uit door stormweer

Een noordwesterstorm gekoppeld aan springtij zorgt ervoor dat in Bredene de nodige preventieve maatregelen worden getroffen om wateroverlast te vermijden.

In Bredene is er momenteel geen reëel overstromingsgevaar. Het is echter wel mogelijk dat, door de hevige wind, golven overslaan ter hoogte van het Maertenssas.

Bredene neemt preventieve maatregelen

De werken aan het Maertenssas waren zo goed als afgewerkt. Het gedeelte waar nog moest worden gewerkt wordt nu voorzien van een lage muur van zandzakjes. Deze wand moet beletten dat er overslaande golven in de Saswijk terechtkomen. Het betreft hier een preventieve maatregel en zodoende is het niet noodzakelijk om zandzakjes ter beschikking te stellen aan de bevolking.

Nieuwjaarsdrink en –duik uitgesteld naar latere datum

De storm (met windsnelheden tot 9 Bft) op vrijdag zorgt ervoor dat het voor het gemeentebestuur niet mogelijk is om de nodige voorbereidende maatregelen te treffen voor de nieuwjaarsdrink en kerstboomverbranding die zou plaatsvinden op zaterdag 14 januari. Bovendien worden ook op zaterdag nog windsnelheden tot 6 beaufort voorspeld. Hierdoor heeft het gemeentebestuur beslist om alle activiteiten op zaterdag af te gelasten. Dit betekent dat nieuwjaarsduik, nieuwjaarsdrink en kerstboomverbranding niet kunnen doorgaan. De nieuwjaarsduik en nieuwjaarsdrink worden nu gepland op zaterdag 21 januari. Het verbranden van de kerstbomen zal dit jaar echter spijtig genoeg niet doorgaan.