Na de middag komt er een regenzone uit Frankrijk onze provincie binnen, tussen 18 en 20 uur zou er een pak neerslag in onze provincie vallen.

Daardoor stijgt de kans op een paar forse regen- en onweersbuien, eventueel met hagel en windstoten.

Morgen is het aanvankelijk wisselend bewolkt met ook weer vorming van een paar verspreide buien. In de namiddag worden de opklaringen breder vanaf de kust bij maxima dan rond een graad of 25 en een aantrekkende zuidwestelijke wind.