Buien trekken over de streek

Er valt vandaag niet continu regen, maar buien blijven mogelijk en trekken in golven over onze provincie.

Het noorden is gevoeliger voor buien dan het zuiden van de provincie, maar overal vallen er regelmatig wel eens een paar, soms forse buien met mogelijk winterse trekjes. Maxima daarbij rond 7 graden bij een stevige zuidwestelijke wind.

Ook vanavond en vannacht blijven buien mogelijk. De minima dalen landinwaarts tot rond het vriespunt dus nieuwe gladheid is daarbij mogelijk. Tegen de ochtend kunnen fellere buien binnenlopen met winterse neerslag.

Ook morgen is het uitkijken voor winters getinte buien met hagel, stofhagel, natte of smeltende sneeuw en een donderklap bij maxima rond een graad of 6-7. De noordwest georiënteerde wind blijft stevig waaien.