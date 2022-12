Code oranje: KMI waarschuwt voor spekgladde wegen

Zondagavond is het vanaf 17 uur opletten geblazen op West-Vlaamse wegen door aanvriezende regen. Het KMI kondigt in code oranje af, het Vlaams Verkeerscentrum vraagt om thuis te blijven als dat kan. Alle bus- en tramverkeer ligt stil.

Door de spekgladde toestanden zijn de gevolgen overal merkbaar. Alle bus- en tramverkeer in West-vlaanderen ligt stil, meldt De Lijn, door de ijzel op de weg en op de bovenlijnen van de kusttram. (Lees verder onder de tweet)

Door slechte weersomstandigheden is het treinverkeer verstoord tussen De Panne en Lichtervelde.



Er rijden op dit moment geen treinen op dit traject. #NMBS pic.twitter.com/GJ5eog0yQ0 — NMBS (@NMBS) December 18, 2022

Update #Verstoring #WestVlaanderen

Door het vriesweer en ijzelvorming wordt het bus- en tramverkeer in de provincie West-Vlaanderen om veiligheidsredenen stilgelegd. https://t.co/LR3Ch8yAMz — De Lijn (@delijn) December 18, 2022

Hulpdiensten overstelpt

De hulpdiensten zijn overstelpt door oproepen. Om 19 uur zijn er al een zestigtal, voornamelijk kleine, ongevallen op heel wat verschillende plaatsen in West-Vlaanderen. Het Vlaams verkeerscentrum vraagt met aandrang om niet de weg op te gaan als je niet per se buitenshuis moet zijn. Dat zegt de woordvoerder, Peter Bruyninckx. (Lees verder onder de tweet)

Buien op bevroren ondergrond veroorzaken op vele plaatsen gladde wegen in West-Vlaanderen. Onze verkeersleiders zien er moeizaam verkeer en heel wat slippartijen. De regen gaat intussen landinwaarts. Op vraag van de politie: blijf thuis als een verplaatsing niet noodzakelijk is! pic.twitter.com/lXbhTTsnPm — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) December 18, 2022

Stapvoets op de snelwegen

Op de snelwegen in West-Vlaandern verloopt het verkeer stapvoets. De eerste neerslag kwam vanaf 17 uur onze provincie binnen in de Westhoek en die begon meteen aan te vriezen op de nog bevroren ondergrond. Daardoor worden de wegen spekglad. Dat was eerst het geval op de snelweg tussen Middelkerke en Veurne, waar er stapvoets verkeer is in beide richtingen.

Ook op de A19 tussen Ieper en Kortrijk is het spekglad. Op die A19 is er een ongeval gebeurd in Zonnebeke, in de richting van Ieper. Een wagen ligt er in de gracht.

In Kuurne laat de burgemeester ons weten dat het interventies regent voor de brandweer en de politie.

#A19 De snelweg ligt er op het hele traject (Ieper - Kortrijk), in beide richtingen, spekglad bij. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 18, 2022

#E40 #A18 Let op voor een héle gladde snelweg tussen Middelkerke en Veurne. Momenteel wegens ijsvorming stapvoets verkeer op dit traject, in beide richtingen. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 18, 2022

We geven tijdelijk code oranje voor West-Vlaanderen voor verspreide (in minstens de helft van de provincie) aanvriezende regen tussen 16 en 17 of 18u. We volgen het op voor eventueel ook andere provincies. — David Dehenauw (@DDehenauw) December 18, 2022

Tegen de avond wordt regen verwacht die mogelijk kan aanvriezen, hierdoor kan ijzel ontstaan op de wegen. Matig uw snelheid en hou voldoende afstand indien u deze nacht de weg op moet! https://t.co/5QsSbdoaa3 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 18, 2022

Maar de gladheid is van tijdelijke aard: met de regenzone schuift warmere lucht over het land, waarmee ook een einde komt aan de dagenlange koude periode.

Maandagochtend worden we wakker bij zo'n 5 à 6 graden met veel regen en wind. Morgen stijgt het kwik nog verder tot maxima rond 10 graden. We krijgen een stevige zuidwestelijke wind en periodes van regen te verduren. Ook dinsdag is het zwaar bewolkt met perioden van soms intense regen en maxima rond 10 graden. Ook de wind houdt aan.