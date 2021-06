Dat raakt snel opgelost, maar aan zee kan dat wat langer blijven hangen. Maxima vanmiddag landinwaarts rond 27 graden en er is dan weer veel zon en wat wolken. Er staat een matige, later wat vlagerige zuidwestelijke wind.

Vanavond is het nog helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe.

In het weekend kan het op zaterdag in de ochtend tijdelijk wat meer bewolkt raken. We noteren maxima in de namiddag van een 23-24 graden en de zon is er dan weer volop bij.