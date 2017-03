De lente is op komst

We krijgen vandaag een vleugje lente. Het is wisselend bewolkt, maar droog en met af en toe flinke zonnige perioden.

Het wordt een graad of 13 bij een zwakke zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht is het ook nog droog met een wisselende bewolking. Het blijft rustig met een zwakke zuidelijke wind en minima rond een 6 à 7-tal graden.

Morgen neemt de bewolking in de loop van de dag wel geleidelijk aan weer toe, maar we houden het ook dan de hele dag droog. De wind is zwak en waait nog steeds uit het zuiden bij maxima rond een 13-tal graden.

Zondag komt een storing dichterbij en neemt de bewolking weer de overhand. De zon verdwijnt en er komt in de loop van de dag regen bij maxima rond een 12-tal graden. Vanaf maandag zorgt een hogedrukgebied voor veel beter weer.