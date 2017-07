Deze middag onweer op komst

Het kwik schommelt dan ook met pieken tot 28 graden. Later op de dag stijgt de kans op flinke regen- en onweersbuien die er aan komen. Ook de wind is wat veranderlijk.

Enkele onweerachtige buien zitten inmiddels in WVL (westen). Nog meer op komst, maar wat brokkelig en ongestructureerd voorlopig. — Geert Naessens (@GeertNaessens) July 6, 2017

Vanavond trekken de buien geleidelijk aan weg en krijgen we rustiger weer in de nacht met minima tegen de ochtend rond een 15-tal graden en een naar zuidwest draaiende wind. Morgen zijn de buien verdwenen en is het eerst nog wisselend bewolkt, later komt er veel zon. De temperaturen zitten nog steeds op kruissnelheid en halen 23 tot 26 graden bij een matige westenwind.