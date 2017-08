Doorgaans droog en wisselend bewolkt

We krijgen vandaag een wisselende bewolking met soms brede opklaringen, op andere momenten een zwaar bewolkte lucht.

Er kunnen verspreid over de dag een paar lokale buien vallen, maar meestal blijft het droog en we halen een 21 tot 22 graden tijdens de zonnige intermezzo’s bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eerst rustig en wisselend bewolkt. Tegen de ochtend stijgt de kans op enkele buien die vanaf de kust binnenlopen. Minima rond 11 graden.

Morgen kunnen in de ochtend pittige buien vallen, zelfs met onweer. Later wordt het droger en komen er meer opklaringen, maar het is koeler dan vandaag.