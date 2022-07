Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima die geleidelijk aan dalen tot rond een 12-tal graden. Het is rustig en kan wat nevelig worden. Morgen en de hele volgende week hebben we dan gematigd zomerweer te pakken met maxima rond of vooraan de 20 graden. Er is veel zon, maar ook af en toe wat wolken en een kleine buienkans.

Morgen wordt daarbij waarschijnlijk de warmste dag met maxima van 22 graden. De rest van de week lijken de temperaturen wat gematigder te worden. Morgen is er nog veel zon met een matige zuidwestelijke wind. De dagen erna lijkt die wind wat meer westelijk te worden en kan er wat meer bewolking opduiken. De maxima zitten dan telkens rond of vooraan de 20 graden en dat lijkt toch net iets minder zacht te zijn dan dat het eerder naar uitzag.

Kust

Vandaag wordt een droge dag met veel zon, soms wat wolken en maxima rond 19 graden bij een matige tot later zelfs vrij krachtige westelijke wind die vooral vanmiddag wat harder kan gaan waaien.

Vanavond neemt de wind weer af en de avond verloopt eerst rustig en helder. Minima daarbij rond 12 graden. Morgen zit de wind wat meer in het zuidwesten waardoor het een graadje zachte kan worden met maxima tot rond een 21 graden, zeker in de steden.