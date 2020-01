's Avonds en 's nachts blijft het droog met een toenemende bewolking vanuit het noordwesten. Minima rond 5 graden in het westen.

Zondag trekt een zwakke regenzone van west naar oost door het land. We krijgen hierdoor vrij veel wolkenvelden en soms wat lichte regen of motregen. De maxima liggen rond 10 graden in het westen en aan zee. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur.

Ook volgende week blijft het zacht met veel bewolking en soms wat lichte regen.