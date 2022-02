Droge start maar bewolking neemt toe

De temperaturen schommelen tussen de 8 à 9 graden.

In de late namiddag nadert een storing die in de avond weer met regen, buien en veel wind overtrekt. Daarbij zijn opnieuw rukwinden mogelijk aan zee van zo'n 100 km per uur, boven land kan dat 80 à 90 km per uur zijn. Tijdens de nacht neemt de wind weer langzaam af.

Voor morgen waarschuwt het KMI opnieuw voor hevige rukwinden. Code geel geldt zondag en maandag door het hele land. Zondagavond en in de nacht van zondag op maandag trekt immers een actief koufront vanaf de kust over België, met mogelijk zeer zware windvlagen van 90 tot 120 km/u. Ook maandag blijft het nog onstuimig met waarschijnlijk rukwinden van 80 tot 100 km/u of eventueel wat meer.