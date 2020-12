Droge, zachte dag: tot 11 graden

De dag start ook nevelig en zelfs mistig, maar dat verbetert langzaam. Het blijft zeer zacht met maxima van 10 tot 11 graden en een matige zuid tot zuidwestelijke wind.

Tegen de avond en in de nacht volgt wat regen. De minima blijven zacht rond 8 graden en de wind trekt wat aan.

De rest van de week houden we een licht wisselvallig weerbeeld. Het is erg zacht met temperaturen die tot het eind van de week telkens gemakkelijk in de dubbele cijfers zitten en zowel donderdag als vrijdag gaan de droge perioden overheersen. Daarbij krijgen we op beide dagen een mix van wolkenvelden en opklaringen. Die opklaringen kunnen per momenten best wel breed uitvallen.

Zaterdag kan er wat regen vallen, zeker in de namiddag. Het blijft echter zacht want ook zaterdag zijn de maxima intussen opgehoogd naar een 10 tot 11 graden