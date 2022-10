Droog, al is een bui niet uitgesloten

Vandaag blijft het in grote lijnen droog, al is een enkele bui mogelijk, zeker in de kustregio. Vooral vanochtend zijn er eerst brede opklaringen met flink wat zon en kan het kwik tot een 17 tot 18 graden gaan. De wind blijft zuidwestelijk en is meest matig, aan zee eerst nog vrij krachtig.

Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk aan weer toe. Vanavond en vannacht is het dan weer zwaar bewolkt met vooral in de nacht weer perioden van wat lichte regen. De minima zitten rond een 13-tal graden.

Morgen komen we in wat zachtere lucht terecht, maar het zal afhangen van de zon of we dat ook verzilveren. Er blijft immers veel bewolking hangen. Als die voldoende oplost, kunnen we tot 20 graden geraken, anders zal dat maar een 18-19 zijn. En dat is het meest waarschijnlijke scenario.

Dinsdag blijft het vrij zacht en licht wisselvallig met telkens vrij veel wolken en kans op wat regen of een bui.

Woensdag draait de wind naar het noordoosten en wordt het minder warm met maxima rond een 15-16 graden. Er zijn dan wel meer opklaringen.

KUST