Droog en wisselend bewolkt

Vandaag is het droog en licht wisselvallig met wolken en opklaringen.

Landinwaarts is er later vanmiddag toch kans op een kleine bui. De maxima schommelen rond 12 graden bij een noordenwind. Die houdt het fris aan zee, daar krijgen we niet meer dan 9 graden.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. Later duikt er nevel en mist op. Minima rond -1 landinwaarts met algemene vorst aan de grond.

Ook in het weekend voert een koele noordelijke wind frisse lucht aan met maxima rond 12-13 graden. Het is meestal wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Aan zee is het koeler.