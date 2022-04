Droog en wisselend bewolkt

Vanavond en vannacht is het wisselend tot zwaar bewolkt bij minima rond een 7 à 8 graden tegen de ochtend. Er kan wat nevel of een mistbank gevormd worden.

In de tweede helft van de week is het wisselend bewolkt en opnieuw droog. De temperaturen blijven dan rond een 14 tot 16 graden zitten. Zowel morgen als op vrijdag zal het ook zonnig zijn, met een paar wolkenvelden. In het paasweekend is het rustig en wisselend bewolkt met naast wolken ook ruimte voor flinke zonnige perioden. De maxima zitten telkens rond een 16 à 17 graden bij een zwakke noordoostelijke wind.