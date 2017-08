Droog en zonnig

Er zijn eerst wel nog veel wolken aanwezig, maar de zon wint terrein en vanmiddag krijgen we brede opklaringen met maxima rond 20 tot 22 graden en een zwakke noordwestelijke wind.

Vanavond neemt de bewolking opnieuw toe en later op de nacht kan er wat regen vallen. De minima blijven vrij zacht met waarden rond 14 graden.

Morgen is het lang regenachtig met perioden van regen of motregen of wat buien. Het Is ook weer koeler met maxima rond de 20 graden en een wat aantrekkende noordwestelijke wind.

Zondag wordt het dan weer beter. Een enkel buitje zou nog net kunnen, maar meestal is het droog en wordt het ook weer zonniger, zeker in de namiddag. We halen een graad of 22 dan.