Droog & fris

Vandaag wordt het droog en fris met mooie opklaringen. In het zuidoosten zijn er lage wolken en mist in de voormiddag. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden, voorspelt het KMI.

Deze voormiddag kunnen de lage wolken en de mist in het zuidoosten hardnekkig zijn. In de andere streken wordt het na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs droog maar fris met wolkenvelden en vaak mooie opklaringen. In het noordoosten verwacht het KMI meer wolkenvelden. De maxima schommelen tussen +1 graad op de Hoge Venen en +6 graden in Vlaanderen.

In de avond en nacht komen er opnieuw brede opklaringen. Op de Ardense hoogten ontstaan er lage wolken of aanvriezende mist. De minima schommelen tussen +1 graad aan de kust en -4 graden in de Hoge Venen.

Donderdag zijn er nog brede opklaringen mogelijk in de voormiddag. In de namiddag neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk. Donderdagnacht kan er wat lichte neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Vrijdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de voormiddag is wat lichte neerslag mogelijk, maar na de middag is het vaak droog. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdag krijgen we op de rand af van een storing tijdelijk meer bewolking en wat lichte regen. De maxima schommelen rond 8 graden.

Zondag begint zonnig en droog. In de loop van de dag neemt de bewolking echter toe vanuit het zuidwesten en op het einde van de dag kan er wat lichte regen vallen in het westen. Maxima rond 12 graden in het centrum van het land.

