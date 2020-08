Het is droog, maar de bewolking is hardnekkig en neemt in de loop van de dag nog toe. Het kan een graad of 22, aan zee 19 worden bij een zwakke, later matige westelijke tot zuidwestelijke wind.

Vanavond schuift weer een nieuwe regenzone binnen en ook vannacht zijn er perioden met regen of buien.

Vrijdag hebben we weeral te maken met een nieuw lagedrukgebied en dat zorgt voor perioden met regen en buien. De wind kan dan tijdelijk opnieuw fors aanspannen.