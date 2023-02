Droog maar bewolkt weekend

Er zijn overdag zeker wel eens wat druppels hier en daar, maar veel zal het niet zijn. Zeker nabij de Franse grens zou het zelfs grotendeels of volledig droog kunnen blijven. De meeste kans op wat tijdelijke regendruppels zit in het noorden van onze regio. Daarbij is het opnieuw erg zacht met maxima van 11-12 graden, maar er staat net als gisteren wel redelijk wat wind. Die komt uit een westelijke hoek en waait alweer vrij krachtig tot krachtig aan zee, boven land is die matig tot vrij krachtig. Er zijn nog steeds uitschieters mogelijk tot rond een 50 km per uur boven land, aan de kust wat meer. Later (in de middag) zijn eventueel wat opklaringen mogelijk, ook en vooral weer in het westen van de regio.

Vanavond en vannacht valt er eventueel hier en daar nog eens wat verspreide regen of een bui bij minima rond een 8-9 graden, tegen de ochtend mogelijk wat lager. De wind neemt dan geleidelijk in kracht af.

Morgen wisselend bewolkt

Morgen wordt het weer wisselend bewolkt, maar meest of volledig droog. Mogelijk valt er in de ochtend nog wat regen of een bui, maar dan is het droog. Er zijn zeker gaandeweg de dag momenten te vinden waarop de zon zich wat zal laten zien want het klaart later op de dag wat op vanuit het noorden. De meeste en breedste opklaringen zien we in de namiddag. Dan zou het in West-Vlaanderen zelfs wat breder kunnen gaan uitklaren. In Oost-Vlaanderen blijven er meer wolken hangen, maar ook daar zijn in de loop van de namiddag meer en bredere opklaringen mogelijk. De wind is fors afgenomen, maar draait wel naar noordwest tot noord. De maxima zitten niet meer vooraan in de dubbele cijfers en halen maar een 8-9 graden meer. Sowieso is dat echter overal goed nieuws voor de carnavalsstoeten. Die houden het droog, het is niet koud en de wind neemt af terwijl het zonnetje zich toch sporadisch wat laat zien, in de namiddag zelfs wat meer (zeker in West-Vlaanderen).

In de nacht naar maandag is het rustiger, iets minder zacht met minima rond 4 tot 5 graden en wel volledig droog.