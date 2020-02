Wij krijgen een droge periode, maar met toenemende bewolking. Maxima rond 8 graden bij een matige noordwestelijke wind.

Vanavond rolt een nieuwe regenzone binnen. In de nacht zijn er perioden met lichte regen bij minima rond een graad of 8.

Morgen is het bewolkt en miezerig. Er is weinig of geen zon, maar het wordt met 12 graden wel weer zachter. De wind draait naar het zuidwesten en wakkert fors aan.