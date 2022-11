Druilerige dinsdag met krachtige wind

Vandaag is er opnieuw veel bewolking en een krachtige wind. In de loop van de dag zijn weer perioden met regen en buien mogelijk. De maxima zitten opnieuw rond een 8 à 9 graden.

Vanavond zijn er nog wat buien, maar de nacht verloopt droger en rustiger. De minima dalen daarbij tot rond een 7-tal graden.

Ook morgen wordt nog een erg natte dag met de doortocht van een actieve regenzone. In de ochtend is het nog droog, maar in de namiddag gaan de regensluizen weer open. De maxima noteren morgen een graad of 11.

Donderdag wordt al een even wisselvallige dag met opnieuw perioden van regen en/of buien bij maxima oplopend tot rond de 12 graden. Vrijdag zou een tijdelijk betere dag kunnen zijn met meer droge perioden en wat minder wind. Er blijft wel veel bewolking bij maxima opnieuw rond een graad of 12.