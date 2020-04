Later in de middag komen er wat wolken met kans op een lokale bui. Er is dan ook wel kans op onweer. Vanavond en vannacht is het bewolkt. Het blijft zacht met een graad of 11. Tegen de ochtend is wat regen mogelijk.

Morgen is het dan veel minder zacht. We halen nog maar tussen de 13 tot 14 graden, met een noordelijke wind en veel bewolking. In de ochtend kan er dan ook nog wat lichte regen of een bui vallen.