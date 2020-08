Een wisselvallige zondag en week

Het is zondag wisselvallig. Er vallen hier en daar enkele buien met eventueel een donderslag. Het is ook wisselend bewolkt. De maxima liggen rond de 20 tot 22 graden.

Er staat ook een krachtige westelijke wind met uitschieters tot 50 kilometer per uur aan zee en tijdens de buien, landinwaarts iets minder. Zondagnacht blijft het overwegend droog.

Wisselvallige week

Maandag krijgen we hetzelfde weer als zondag, wisselend tot soms zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Het wordt tot 22 graden. Ook dinsdag is er doorgaans veel bewolking en kan er wat regen vallen. Het wordt iets warmer, ongeveer 23 graden.

Dat zal meteen het weerbeeld voor de rest van de week worden: wolken en opklaringen met kans op een bui en maxima die niet veel verder geraken dan vooraan de 20 graden. Het blijft hard waaien. Vooral woensdag en vrijdag kan er ook weer veel wind komen te staan.