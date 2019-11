Eerst buien, dan droger

We krijgen nog wat regen en buien te verwerken vandaag, vooral in de ochtend. Na de middag wordt het droger bij 10 graden.

Vanavond worden de opklaringen breder en de nacht verloopt licht bewolkt tot zelfs helder. Het koelt af tot rond 5-6 graden landinwaarts en tot rond 6-7 graden aan zee. De noordelijke wind neemt verder af, maar blijft toch nadrukkelijk aanwezig. Enkel aan zee blijft de kans op een enkele regenbui bestaan.

Morgen is het zo goed als droog op de meeste plaatsen. Er is nog kans op een enkele lokale bui, maar dat zal de uitzondering op de regel zijn. De grootste kans op een bui zit in de namiddag en aan zee. De maxima kalven verder af en halen morgen nog maar een 8-9 graden bij een koele en matige noordelijke wind. In de nacht naar zaterdag koelt het af naar 3 tot 5 graden.

De afkoeling zet op zaterdag door. Dan halen we overdag nog maar een 6 tot 8 graden. We krijgen daarbij een mix van wolken en opklaringen. Aanvankelijk kunnen dat best nog brede opklaringen zijn, maar gaandeweg neemt de bewolking toch wel wat toe. De wind waait dan nog zwak tot matig en kiest geleidelijk een zuidoostelijke hoek. ’s Avonds en ’s nachts neemt de bewolking toe

Bekijk ook:

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.