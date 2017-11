Eerst buien, later zonnig

De wind neemt daarbij verder af en we krijgen maxima rond een 9 à 10 graden.

Vanavond en vannacht is het droog, maar het raakt wel volledig bewolkt. Minima rond 3 tot 4 graden.

Morgen is een bewolkte, maar vrij rustige dag. De wind wordt westelijk, later zuidwestelijk en waait nog maar zwak. Er kan links en rechts al eens wat lichte regen vallen, maar veel is het zeker niet bij maxima rond 12, zelfs 13 graden.