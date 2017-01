Eerst droog, dan guur, nat en veel wind

Vandaag is het eerst droog, vanmiddag komt er weer een zone met regen, mogelijk overgaand in natte of smeltende sneeuw.

Het is guur met een flink doorstaande noordwestelijke wind en uitschieters tot 80 à 90 km per uur in de middag. Het wordt maximaal 4-5 graden landinwaarts tot 6 graden aan zee.

Vanavond zijn nog enkele buien mogelijk en ook vannacht is de kans op een winterse bui aanwezig. Het kan daarbij lokaal en tijdelijk wit en glad worden. Minima tussen de buien door rond 2°C, in een bui rond het vriespunt bij een nog altijd flinke noordwestenwind die in kracht afneemt.

Morgen draait de wind naar het noorden en vallen er geregeld enkele buien. Die kunnen winters zijn en in de meest intense buien kan het tijdelijk en lokaal wit zijn. Maxima tussen de buien door rond 4 graden.

Zondag overdag is het zwaar bewolkt en later kan er wat regen vallen bij maxima rond een graad of 4.